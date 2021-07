Venerdì 16 Luglio 2021, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 10:50

Ancora problemi con l'acqua negli ospedali di Narni e Amelia. Per lavarsi non si può usare quella dei rubinetti nelle camere - ci sarebbe inspiegabilmente una disposizione che lo vieta - e bisogna adoperare la minerale dalle bottigliette. Una situazione surreale. Silenzio assoluto dalla direzione sanitaria: nessuno spiega il perché della cosa. Alcuni ipotizzano, nelle girandola delle voci, possibili contaminazioni. Già a fine giugno, la società Sii, gestore del servizio idrico della zona, aveva diffuso una nota sostenendo che il disservizio non era sua responsabilità. Un disagio enorme, considerati gli ambienti, che si è manifestato la prima volta a Narni intorno a metà giugno e che nel giro di una settimana ha investito anche la struttura amerina. Un problema che continua a ipotecare tanti dei servizi erogati in entrambi gli ospedali, trasformando in una vera e propria prova di resistenza il lavoro degli operatori sanitari e in un'odissea la permanenza di degenti e pazienti ambulatoriali.

Il ritorno alla normalità, secondo quanto dichiarato dalla Direzione Sanitaria della Asl Umbria 2, guidata da Massimo De Fino, in un comunicato del 5 luglio scorso dopo diverse settimane dall'inizio del problema, avrebbe dovuto essere una questione di pochi giorni, perchè, si sosteneva, che gli interventi tecnici erano in ultimazione.

«A seguito delle periodiche verifiche nelle strutture ospedaliere - era scritto - è emersa la necessità di porre in essere interventi tecnici per l'erogazione dell'acqua. Tali interventi sono già in corso d'opera. Nel frattempo la direzione medica ospedaliera ha disposto la fornitura di acqua minerale in bottiglia per i ricoverati e per gli operatori. Nel giro di pochi giorni il problema idrico verrà risolto e verrà ripristinata regolarmente l'erogazione dell'acqua».

Ma qualcosa deve essere andato storto perchè, fino a ieri sera, i rubinetti non potevano essere utilizzati. L'assenza di notizie sulla specificità delle problematiche va ad alimentare la sensazione di precarietà nei confronti di due strutture considerate da più parti a rischio chiusura. Quello che è certo, è che l'odissea dell'acqua nei due ospedali dura ormai da un mese e mezzo. Aveva iniziato Amelia, a fine maggio, per un importante guasto all'impianto interno. In quel frangente il disagio maggiore era stato subito dai pazienti dializzati che per circa una decina di giorni avevano dovuto recarsi di notte all'ospedale di Terni.

A metà giugno poi, era toccato a Narni. Anche qui rubinetti inutilizzabli per cause mai rivelate. Fra le mille ipotesi che si sono rincorse nei corridoi in quei giorni, c'è stata quella della contaminazione. Un problema, qualunque esso fosse, che nel giro di qualche giorno sembrava essere rientrato, ma che invece ha continua. Fino a raggiungere una condizione permanente che va avanti ormai da fine giugno. Pur rimanendo ignote le cause dello stop, da allora il divieto di aprire i rubinetti è stato esteso anche al Santa Maria dei Laici di Amelia dove, ancora una volta, il peso della mancanza di acqua è ricaduto sui pazienti più fragili. Come era già accaduto a fine maggio infatti, anche se per diversi motivi, a fronte del nuovo stop l'unica soluzione per continuare la dialisi è stata rimandare tutti a Terni. Da luglio però, grazie ad impianti specifici in grado di depurare l'acqua, i dializzati sono rientrati ad Amelia, per il resto si attendono sviluppi.

Francesca Tomassini

