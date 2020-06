Narni è ormai un "Comune Covid-Free": anche l'ultimo malato ha avuto tampone negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dichiarazione viene direttamente dal sindaco Francesco De Rebotti: “Nel frattempo siamo “Comune Covid-Free”; l'ultimo soggetto rimasto ha presentato una negatività ai tamponi.A lui la nostra vicinanza ed incoraggiamento per la sua lotta contro altre patologie”. Fatto sta che non si sono verificati altri casi oltre a quelli registrati nei primi giorni della pandemia al punto che ormai il contagio è, a rigore scientifico, scomparso dal territorio del comune. Niente guardia abbassata, però. Dice ancora De Rebotti: “Continuiamo comunque a prestare attenzione massima a tutte le manifestazioni di assembramento in modo da non vanificare il grande sacrificio di tutta la città”. Intanto il prossimo quindi giugno ripartiranno i centri estivi a favore dei bambini e bambine da tre anni d’età, secondo le linee guida del governo; si stanno al momento vagliando tutte le proposte presentate dalle associazioni interessate.