Narni, l'open day per il corso di laurea di scienze per la sicurezza e l'investigazione ci sarà l'11 settembre

NARNI Sarà l’undici settembre prossimo l’”open day” per il Corso di laurea in Scienze per l’Investigazione e la sicurezza che si tiene a Narni: porte aperte, allora agli studenti ed ai loro genitori per capire quali siano le potenzialità del corso di laurea che sta ottenendo un così consistente successo. Già adesso studenti e genitori stanno chiedendo informazioni presso la facoltà e già “sciamano” a Narni, alla ricerca di appartamenti e situazioni per poter frequentare il corso triennale di studi che da quest’anno può anche avvalersi della laurea magistrale. Insomma, sembrano buone le sensazioni per confermare i numeri delle presenze che, seppur in leggerissimo calo, sono sempre di grande consistenza. Ad attenderli vi sarà Maria Caterina Federici la direttrice del corso insieme a grandi personalità che hanno avuto una vita professionale a servizio della sicurezza e l’investigazione come il generale Tullio Del Sette, già comandante generale dei carabinieri.

