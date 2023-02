Narni, omaggio a De Andrè per finanziare la ricerca contro il cancro. Sold out al Teatro Manini

NARNI La solidarietà a teatro fa il tutto esaurito. L'omaggio a Fabrizio De Andrè per finanziare l'Associazione Narnese per la lotta contro il Cancro è sold out ormai da giorni. L'appuntamento è per il 4 febbraio alle 21.15 al Teatro Manini con il Teatro di vicolo Belvedere che presenta Storia di un impiegato per la regia di Marzia Giacinti. Un testo molto amato da De Andrè, che raccoglie gli elementi potenti della rivoluzione parigina del sessantotto, e si interroga su temi come la giustizia sociale e il conflitto generazionale. Dieci canzoni, suonate dal vivo dagli Amico Fragile con l'arrangiamento di Emanuele Ceccarelli che dialogheranno con il testo di Samuele Bussoletti, per raccontare la storia a volte esaltante, a volte tragica dell’artista genovese prematuramente scomparso nel 1999. Un viaggio che tocca da vicino la musica di Nicola Piovani unita alle parole dei testi del grande cantautore genovese, Una compagnia, quella di Vicolo Belvedere, che negli ultimi anni sta crescendo sia in termini di numeri che di successo. Nella sua compagine, appassionati, giovanissimi e professionisti. L’evento è patrocinato dal Comune di Narni e dalla Fondazione Fabrizio De Andrè onlus.