Narni. Due nuovi positivi al coronavirus. Il totale arriva a dodici

Ricresce il numero dei positivi narnesi al tampone che segnala il coronavirus: oggi, 17 settembre, ne sono stati individuati due, portando il complessivo a dodici, in gran parte in fase avanzata di isolamento obbligatorio. Comunque la prima persona è un famigliare di un positivo e che era anche in isolamento domiciliare volontario.

Il secondo soggetto è legato agli ambienti di lavoro, già in isolamento da lunedì scorso ed è anch'esso asintomatico.

Entrambi sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti.

"Nel frattempo - specifica il sindaco Francesco De Rebotti - proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi e siamo in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in queste ore". © RIPRODUZIONE RISERVATA