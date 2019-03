Narni: nuova sede della ConfCommercio in Via Toiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI La Confcommercio avrà un ufficio anche a Narni così da poter assistere e sostenere con la presenza di personale qualificato gli associati del comprensorio: l'inaugurazione è in programma per sabato 9 marzo, alle ore 11.00.E' quello della nuova sede un ulteriore tassello di crescita e di qualificazione del movimento comemrciale cittadino che si sta, tra gramndi difficoltà diversificando ed assumento delle caratteristiche nuove ma importanti. “La scelta - sostiene Stefano Lupi presidente di Confcommercio Terni, che interverrà all’inaugurazione - persegue l’obiettivo di accompagnare le aziende del settore del terziario nell’affrontare le sempre più complesse sfide quotidiane ed i cambiamenti indotti dai nuovi scenari competitivi, mediante la fornitura di assistenza sindacale e l’erogazione di servizi innovativi.”Nella convinzione che la missione di una associazione di rappresentanza delle piccole impese sia quella della vicinanza e della prossimità ai propri associati, dopo aver consolidato l’attività su Terni, il rinnovato gruppo dirigente dell’associazione, in pieno accordo con Confcommercio Umbria, ha deciso perciò di estendere la propria presenza fisica anche in altri territori.L'Associazione ritiene strategico ed importante attivare un proficuo e continuo confronto col Comune, anche nell’ottica di contrastare i crescenti fenomeni di abusivismo, nonché sviluppare collaborazioni operative con “Narni in Centro” e “Narni Insieme”.“Solo attraverso un approccio sinergico e collaborativo – afferma Francesco Cabiati, consigliere Confcommercio, delegato a seguire il comprensorio narnese - si possono a nostro avviso realizzare le condizioni più favorevoli per sostenere un settore che si deve confrontare con trasformazioni epocali, consentendo così anche ai giovani di cogliere nuove opportunità per fare impresa.La nostra attività ha come principale obiettivo quello di contribuire, con gli altri attori, allo sviluppo del territorio e siamo disponibili ad accogliere idee e progetti .”