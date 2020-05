Narni, niente trasferimenti per gli studenti rimasti a Narni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l’impatto del coronavirus sulla vita del corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza di Narni: intanto, a favore del centinaio di studenti che sono rimasti bloccati in città quando è stato dichiarato il blocco dei viaggi, il sindaco Francesco De Rebotti ha fatto sapere che dovranno tenere duro ancora per qualche giorno, sino al prossimo diciassette maggio, quando potranno spostarsi per andare a casa dei genitori in altre regioni. Non è autorizzato nemmeno il ritorno a Narni a meno che gli studenti non abbiano residenza o domicilio nel comune di Narni.Un passo verso il virtuale pure per l’”open day”: il prossimo quattordici maggio, allora, ci sarà il primo passo per le iscrizioni al prossimo anno accademico. Pronti anche tutti i link per i collegamenti. “Il covid-19 ci impone nuove modalità di approccio e relazione con gli studenti ma non inficia affatto la funzionalità del corso universitario – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Narni, Lorenzo Lucarelli, il quale sottolinea che “Scienze per l’investigazione e la sicurezza rimane un pilastro della formazione universitaria in Umbria e un attrattore eccezionale per Narni sia dal punto di vista scientifico che didattico e culturale”.