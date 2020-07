Narni: niente Corsa all’Anello a settembre

Niente Corsa all’Anello quest’anno: le condizioni generali del dopo coronavirus non hanno permesso alla complessa macchina organizzativa di prendere il largo per tornare coi cavalli al “campo de li giochi”. La decisione era nell’aria ma stasera c’è stata una sorta di riunione decisiva con i tre terzieri. A settembre ci sarà una “tre giorni” culinaria e culturale tanto per non far passare un anno senza un segnale da parte della Corsa. Ancora non è ben chiaro quali manifestazioni verranno messe in campo e l'Ente Corsa insieme ai Terzieri sta valutando alcune opzioni. Ma c'è anche la ferma intenzione di scrivere e presentare il programma della prossima edizione, quella del maggio 2021: sarebbe un vero segno di continuità e di fiducia nel futuro. © RIPRODUZIONE RISERVATA