Narni, i Milites Gattamelata festeggiano i "Trent'anni d'arme". Dal 1992 portano in piazza disfide e battaglie storiche.

NARNI Milites Gattamelata in festa, tutto è pronto per celebrare i "Trent'anni d'arme". Il 23 aprile alle 21.30 in piazza Galeotto Marzio il gruppo si esibirà insieme alle "Lame di Albornoz" e "I Guardiani del Cervo" mentre in piazza Pozzo della Comunità sarà allestita una mostra fotografica che, attraverso le immagini, ripercorre la storia della compagnia.

Un traguardo raggiunto sotto la guida di Gianni Brodoni, Stefano Chieruzzi e Gianni Di Antonio, per un gruppo che negli anni è cresciuto riscuotendo sempre maggiore successo sia "in casa" che partecipando a manifestazioni nei comuni limitrofi.

Nato nel 1992, il gruppo è stato intitolato al celebre condottiero narnese Gattamelata, ma inizialmente comprendeva solo gli arcieri e due musici che li accompagnavano durante i cortei.

Successivamente, si sono aggiunti gli spadaccini e i bastonatori, mentre i musici sono passati da due a quindici, più il gonfaloniere ed i pavesi per un totale di quaranta elementi che sotto gli stemmi del Gattamelata, il gatto rampante, le funi e l’elmo, e i colori di battaglia, verde e marrone, ispirato dal colore dei boschi che circondano la città di Narni presenti sul gonfalone, sui pavesi e sui tamburi da tre decenni riportano in piazza gli eventi guerreschi che si sono succeduti sul territorio ai tempi del condottiero narnese.

«Gli spettacoli e le esibizioni offerte dalla compagnia sono sempre legate a fatti realmente accaduti – spiegano i responsabili - ricostruendo storie di assedi, disfide e battagliole tipiche di quel periodo storico. Chi assiste ai nostri spettacoli di piazza non può non emozionarsi al sibilo delle frecce (spesso infuocate) degli arcieri, o al rumore delle lame e delle armature degli spadaccini. Il tutto accompagnato dai ritmi incalzanti dei musici che con le loro marce ci riportano alle battaglie del medioevo creando una suggestione in chi li ascolta che resta impressa nella mente e nel cuore. Ci teniamo a ringraziare - precisano - i nostri fratelli d'arme, negli anni le amicizie storiche con Le Lame di Albornoz di Narni e con i Guardiani del Cervo hanno reso il tutto ancora più spettacolare e sorprendente. Un grazie enorme va a tutti i Milites che in questi trent'anni hanno fatto parte del gruppo, contribuendo ognuno allo sviluppo e al consolidamento della compagnia. Salutiamo tutti questi nostri amici con il nostro motto ‘Semper Milites’!».