Narni, Lino Guanciale e Francesco Montanari in prima nazionale al Manini: «Liliana Segre miglior nome come Presidente della Repubblica»

«Al di là che possa far sorridere leggere alcuni nomi improbabili uscire da quelle urne, io mi segherei le mani se fossi in rappresentanza di migliaia di cittadini nel pieno del rito costituzionale più alto del Paese e sulle schede per l'elezione del Presidente della Repubblica scrivessi Rocco Siffredi o qualsiasi altro nome extra». A dirlo, l'attore Lino Guanciale nel corso della presentazione dello spettacolo teatrale «L'uomo più crudele del mondo», di cui è protagonista insieme a Francesco Montanari.

«Chi vorrei per presidente? Sarei tanto felice se fosse Liliana Segre - prosegue l'attore - come sarei stato tanto felice qualche tempo fa se fosse stata Emma Bonino. Ecco, oggi, mi piacerebbe fosse una donna, europeista, impegnata in tante battaglie civili». «Si - concorda Montanari - anche io vorrei una donna, se non altro per smuovere le acque della nostra Repubblica».