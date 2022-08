Narni, "Le vie del cinema". Arrivano "Pasqualino sette bellezze" e "I Clown".

NARNI "Le vie del cinema" inaugura con un tutto esaurito. Pienone alla prima serata del festival del cinema restaurato che per l'edizione 2022 ha scelto di iniziare con "Per grazia ricevuta" una pellicola del 1971 per la regia di Nino Manfredi. «Si tratta di un film legato a doppio filo al territorio narnese dove è stato in parte girato -spiega il direttore artistico del festival Alberto Crespi- prima della proiezione abbiamo fatto un piccolo sondaggio e in platea c'era più di qualcuno che in quel film ha fatto la comparsa. Un film commovente e divertente a un tempo, che quasi tutto il pubblico aveva già visto ma che continua ad attirare consensi». Fra i prossimi appuntamenti da non perdere, quello di stasera con Pasqualino Settebellezze per la regia di Lina Wertmuller. «Il primo film di una donna candidato all'oscar - continua Crespi - che in America è stato molto amato insieme a Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Domani (oggi ndr) verrà a parlare del film Gianni Amelio che, giovanissimo, ha lavorato per Lina. Lei decise di prendere in casa questo ragazzo appena arrivato dalla Calabria, per un anno. Lo fece lavorare, scrivere sceneggiature, intuendo da subito in lui un grande potenziale. In occasione della serata, Amelio ci farà un regalo. Proietteremo il trailer del suo ultimo film "Il signore delle formiche", ispirato alla storia Aldo Braibanti, il drammaturgo e poeta, condannato alla fine degli anni Sessanta a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne». Altro appuntamento da segnalare è per venerdì, quando sul grande schermo del parco Donatelli sarà proiettato I clown di Federico Fellini. «In quell'occasione verrà a parlare Liana Orfei -dice Crespi-che compare anche nel film. Una donna straordinaria, di una simpatia e una forza travolgenti. Sto dicendo a tutti di non mancare, ci sarà da divertirsi». Gran finale, il 6 agosto, con Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini. Da quest'anno, un programma di proiezioni parallelo. Quello dedicato ai bambini con il cinema d'animazione. Stasera con La strada per Eldorado, domani Brisby e il segreto di Nimh, il 5 agosto Totò Sapore e la magica storia della pizza e a chiudere, A bug's life, megaminimondo. «Vogliamo provare a riportare le persone a vedere i film sul grande schermo -chiude Crespi- siamo ripartiti da dove ci eravamo fermati. Avevamo celebrato il centenario di Nino Manfredi nel 2021 e quest'anno abbiamo iniziato dalla sua prima regia. In Inghilterra, Francia, Cina e America il cinema sta riprendendo ai ritmi pre-cvid. In Italia no, dobbiamo invertire questa tendenza».