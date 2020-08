Narni, Le Vie del Cinema partirà domani sera, quattro agosto. Si concluderà l’otto.

Inizierà domani quattro agosto, “Narni. Le Vie del Cinema”, la rassegna del film restaurato, giunta quest’anno alla sua 26.ma edizione. A presentare il film della serata, “Il medico della mutua” di Luigi Zampa, saranno l’attrice Paola Tiziana Cruciani e il professore e consigliere alla comunicazione presso Sapienza Università di Roma Mario Morcellini, oltre il curatore della rassegna, Alberto Crespi.

Per i più piccoli, sempre alle 21.00, sarà proiettato il cartone animato restaurato “Un burattino di nome Pinocchio” di Giuliano Cenci, nello spazio adeguato, realizzato in una area dello stesso Parco Donatelli

L’ingresso al Parco Donatelli è gratuito e l’inizio della serata ci sarà appena farà buio. Le sedie per assistere alla proiezione sono state adeguatamente distanziate secondo le regole vigenti.

