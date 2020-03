Narni: la Tarkett campione di anticorruzione in fabbrica. Conquistato un riconoscimento internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ una priorità nonostante sia una azienda privata. O forse proprio per questo: la Tarkett, società multinazionale leader nel settore delle pavimentazioni e superfici resilienti con stabilimento a Narni, vuole imporre la propria politica aziendale della prevenzione della corruzione. Lo ha fatto così bene da aver ottenuto la prestigiosa certificazione UNI ISO 37001:2016 “Anti-bribery management systems”, standard di riferimento per i sistemi di gestione anticorruzione. Il risultato raggiunto dimostra l’impegno concreto di Tarkett nel contrastare il fenomeno corruttivo nell’ambito delle proprie attività.In linea con la propria filosofia aziendale, orientata a generare valore economico e sociale sul lungo periodo per tutti i suoi stakeholders, Tarkett si impegna infatti quotidianamente nell’integrazione tra logiche industriali e fattori ambientali, sociali e di governance (i fattori ESG, Environmental, Social and Governance).In tale contesto, nel corso del 2019 Tarkett ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, condiviso con soddisfazione con i propri dipendenti, clienti e fornitori anche grazie a campagne di comunicazione interne al sito produttivo di Narni. Un contributo importante su questo fronte è stato offerto dal Comitato multinazionali e grandi imprese di Confindustria Umbria, che ha permesso la condivisione delle best practice locali. Obiettivo del Comitato – coordinato da Massimiliano Burelli, Ad di AST – è infatti quello di porre al servizio del tessuto imprenditoriale della regione il patrimonio di saperi, competenze e professionalità di cui sono portatrici le grandi aziende.