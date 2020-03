Narni, la sede del Centro Antiviolenza chiude temporaneamente ma resta attivo il servizio telefonico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'emergenza Coronavirus chiude il Centro Antiviolenza di Narni. Una chiusura temporanea ma obbligata, nel rispetto della recente normativa in tema di prevenzione e contenimento. Ma il servizio non si ferma, si riorganizza per continuare a sostenere le donne vittime di violenza."In questo momento la preoccupazione per loro è ancora più forte -spiegano dal Forum Donne Amelia -vista la difficoltà logistica nel chiedere aiuto a causa della convivenza forzata tra le mura di casa. La chiusura del centro di Narni è un'aggravante, ma purtroppo siamo costrette a sospendere l'accoglienza fisica. Manterremo però quella telefonica al numero 0744 240845, attivo 24 ore su 24, e al cellulare 334 6042756 anche per sms. Invitiamo chiunque stia vivendo una situazione di violenza a chiamare".Per tutte le emergenze sono comunque attivi il numero nazionale 1522, il numero verde regionale Umbria 800 861 126 e ovviamente i numeri delle forze dell’ordine.