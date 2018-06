di Marcello Guerrieri

NARNI Ritorna la Corsa all’Anello, ecco la “Rivincita” al “campo de li giochi”: dopodomani si alzerà di nuovo il sipario per dare il via all’edizione di giugno della festa narnese, che, questa volta, si terrà in notturna, con la città, ritornata al consueto splendore di addobbi, bandiere e stendardi, le farà da contorno. Vi sarà anche una lettura del bando per dare una ufficialità che precederà in Piazza Cajola, la Compagnia del Piccolo Nuovo Teatro con “Zoè, lo stretto rapporto tra l’uomo e la natura, raccontato attraverso i miti greci e la tradizione rinascimentale”, spettacolo con trampoli, effetti pirotecnici, fuochi d’artificio, pregiati costumi e maschere colorate.

La domenica invece “la notte delle tabernae”, giro per osterie di Narni con il cuoco Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come Giorgione, un habitué della festa, tra musica, spettacoli, giullari e gastronomia, con una cena itinerante, una novità assoluta. Una settimana di festa in attesa di quello che per tutti è l’appuntamento più importante, la Rivincita al campo de li giochi. Per solito in occasioni come queste si cerca di trovare dei difetti negli avversari, sopravanzandoli; in questo caso, invece la supremazia di Santa Maria dimostrata a maggio è stata così evidente che agli altri due terzieri, Mezule e Fraporta, necessiterà appellarsi alla propria buona stella per evitare di fare delle ulteriori brutte figure. Ma la corsa è imprevedibile e fatta di episodi, che a volte possono anche girare in maniera diversa. Chissà. Previsto anche il corteo storico per il sabato della corsa, anche se in formato ridotto, che si concentrerà in piazza dei Priori per dirigersi direttamente al capo de li giochi per la gara in notturna.

