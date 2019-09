© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si alzerà domani, venerdì 13 settembre, il sipario su La Rivincita della Corsa all’Anello. Le manifestazioni prenderanno il via alle 18 con il passaggio del banditore in centro storico, seguito dall’apertura delle tipiche osterie e terminerà domenica 22 settembre con l’attesa gara equestre al Campo de li Giochi (alle 16) preceduta dal corteo storico che partirà dal centro storico alle 14. Molti gli eventi in programma tra manifestazioni della tradizione, concerti, spettacoli, mostre, conferenze e banchetti.Sabato 14 settembre alle 21.30 si terrà la benedizione dei cavalieri che parteciperanno alla gara equestre del 22 settembre. A differenza della Sfida, dove ogni terziere in giorni differenti benedice i propri cavalieri nella chiesa rionale, stavolta la benedizione sarà congiunta ed avverrà nella Cattedrale con una suggestiva cerimonia officiata dal parroco Don Sergio Rossini. In occasione dell’evento religioso verranno fatte anche delle letture da Donna de Paradiso, sulle note dello Stabat Mater, di Jacopone da Todi.La sera antecedente alla gara equestre, il 21 settembre, vi sarà invece una suggestiva offerta dei ceri in Cattedrale che avverrà in onore della Vergine Maria, alla quale La Rivincita è dedicata. Tutte le magistrature comunali e quelle di nomina pontificia, gli anteposti delle arti e tutto il popolo narnese si recavano in processione ad offrire ceri e palii alla Madonna, nella vigilia della sua festività. E la rievocazione sarà la rappresentazione di questo suggestivo momento. L’immagine della Vergine Maria, sfavillante nei ceri accesi in suo onore, percorrerà alla fine della cerimonia le vie della città per ricevere in piazza dei Priori l’omaggio, stavolta laico.Mercoledì 18 settembre La Notte delle Tabernae presenterà “A tavola con i priori”, banchetto medievale che si terrà nella magnifica cornice trecentesca della Loggia dei Priori. Il banchetto sarà accompagnato da una spiegazione della cucina medievale, musica, danza ed animazione, per trascorrere un’intera serata vivendo il Medioevo in tutte le sue sfaccettature. Il menù prevede frutta fresca di stagione, zuppa di cicerchie e porcini, agnello in salsa dorata, carote al miele ed uvetta, mangiare degli angeli e vino alla lavanda. I posti sono limitati (massimo 50 persone). La prenotazione è obbligatoria (340.1580325).Saranno molti gli eventi culturali in programma per La Rivincita, iniziando dal grande concerto di apertura “Cuncti Simus Concanentes”, danze cortesi e devozionali al tempo della Corsa all’Anello, che avrà luogo domani sera, 13 settembre, alle 21.30 nella chiesa di San Francesco. Si esibiranno i Narnia Cantores diretti dal Maestro Simone Sorini.Le mostre rimarranno aperte per tutta la durata della festa. Nei sotterranei di Palazzo dei Priori vi sarà “Ostium Augusti #1” – Riccardo Murelli, mostra a cura di Franco Profili, con il contributo critico di Paolo Cicchini. Sempre a Palazzo dei Priori, nella Sala Digipass, i visitatori troveranno “L’andar per vie con gli occhi degli artisti…” – Vedute d’Artista, collettiva di pittori locali avente per tema scorci, monumenti e paesaggi di Narni e del territorio. Nella Sala della Vergine di Palazzo dei Priori verrà allestita “Ordine Imperfetto Reloaded”, mostra personale dell’artista Caterina Ciuffetelli che ha anche realizzato il palio che verrà consegnato al terziere vincitore. Nelle sale del Comune in via Garibaldi vi sarà “Come una volta”, mostra mercato: l’artigianato vive e si rinnova". Domenica 15 settembre alle 16 alla Sala del Camino di Palazzo Eroli sarà la volta della conferenza “L’andar per vie, a Narni”, tavola rotonda sulle vie più transitate a Narni nel Medioevo. Interverranno Claudio Magnosi, Fabio Ronci e Renato Stopani. A seguire verrà presentato il libro di Stopani “Vie romee. Dall’altomedievale via Francigena alla pluralità di percorsi romipeti del basso Medioevo”.Durante la festa vi saranno anche una serie di appuntamenti denominati “Eventi a Palazzo” che si terranno a Palazzo dei Priori, un nuovo modo di far vivere la storica struttura di piazza dei Priori fra degustazioni, arte e cultura, all’insegna delle eccellenze territoriali. Si inizierà domani sera, 13 settembre, alle 18.30 con l’inaugurazione, seguita alle 19 da “Musica in calice. Il sapore dell’eccellenza di prodotti unici”, aperitivo e degustazione con calice di vino accompagnati da musica. Sabato 14 alle 17 ed alle 18 ci saranno attività per bambini, mentre domenica 15 alle 18.30 si terrà la presentazione del libro “Eran solo canzonette” di Fabio Rosati. Sabato 21 settembre alle 17,30 ed alle 18 torneranno due eventi per bambini, mentre domenica 22 settembre alle 12,30 ci sarà un “Incontro conviviale con la città di Visso”, degustazione di prodotti umbri e marchigiani al Giardino dei Semplici.In programma, infine, anche il trekking urbano storico sulle vie di Narni Sconosciuta, tre percorsi interessanti e misteriosi che si terranno domenica 15 settembre e sabato 21 settembre alle 9.30 ed alle 11.30 (a cura di Associazione Narni 360 e Commissione Cultura Corsa all’Anello).Saranno quattro gli ospiti di punta che parteciperanno alla Rivincita: l’attore Edoardo Siravo, il cuoco Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come Giorgione, la ballerina Samanta Togni ed il percussionista Tullio De Piscopo.Sabato 14 settembre alle 18,30 alla Loggia dei Priori, Edoardo Siravo parteciperà all’evento “Va l’aspro odor dei vini l’animo a rallegrar” (con Gabriella Casali e Germano Rubbi), degustazione in rima in collaborazione con l’Associazione Produttori Ciliegiolo.Domenica 15 settembre il celebre cuoco Giorgione alle 20 al Giardino dei Semplici di Palazzo dei Priori parteciperà al “certamen gastronomico” con il Mastro Martino da Como. Lo chef moderno reinterpreterà le ricette del cuoco medievale in chiave contemporanea. Se ne illustrerà la preparazione, sia a parole che con qualche spunto pratico, in una sorta di avvincente cooking show. Il pubblico sarà chiamato a votare, degustando le varie pietanze, incoronando il vincitore (prenotazione obbligatoria 340.1580325).Giovedì 19 settembre arriverà la celebre ballerina del seguito programma di Raiuno “Ballando con le Stelle” Samanta Togni. La danzatrice presenzierà l’evento che si terrà alle 21 in piazza dei Priori “Choreutike”, spettacolo congiunto dei gruppi danza dei terzieri della Corsa all’Anello. La Togni si esibirà con le ballerine interpretando la Madonna, alla quale la Rivincita è dedicata.Venerdì 20 settembre l’ospite speciale sarà il percussionista e cantautore Tullio De Piscopo che alle 21.30 parteciperà allo stadio San Girolamo all’evento “Cor unum, unum sonum”, grande spettacolo coreografico a cura dei gruppi musici della Corsa all’Anello, degli sbandieratori Città di Narni e della Compagnia Milites Gattamelata del terziere Mezule. De Piscopo che parteciperà allo spettacolo, suonando con i musici, al termine si esibirà in un’attesa jam session.