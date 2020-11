Narni: la Regione chiude gli Ospedali di Narni e Amelia con una email

Nemmeno una telefonata da parte della Regione, da parte dell'assessore Coletto, per informare i due sindaci di Narni ed Amelia che gli ospedali che insistono sui loro territori sarebbero stati declassati in Rsa, di fatto chiusi. Da domani mattina, 7 novembre. Via le sale operatorie, via qualsiasi forma di operatività, nemmeno una appendicite: per quella si deve entrare negli ospedali covid-19 di Terni e di Spoleto. La struttura narnese era stata proprio predisposta per far fronte a queste emergenze, perchè si potessero curare con sicurezza i malati “ordinari” che sono tanti e che sono costretti a rinvii assurdi. Ora le due strutture rimarranno solo per i ricoveri di persone anziane e con patologie legate alla vecchiaia. Il sindaco Francesco De Rebotti è pronto a proteste eclatanti. Marco Mercuri, il vicesindaco promette che sarà rimesso in auge lo sciopero della fame, come aveva attutato egli stesso tre anni fa.

