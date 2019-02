Narni, la melanconia della perseguitata Lucia di Manzoni ispira la 14esima edizione del "Premio Mimosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI - E' l'assolo di Lucia Mondella nei "Promessi sposi", quelloi che celebra la malinconia sconsolata di chi fugge altrove lasciando il suo paese perché è perseguitato nel senso letterale o è tale perché braccato da una sorte ostile, lo spunto della 14esima edizione del "Premio Mimosa", organizzato dal Comune di Narni e dall'associazione Minerva in occasione dell’8 marzo. «Il concorso di scrittura narrativa - spiegano gli organizzatori - è finalizzato a promuovere il racconto di momenti in cui siano state vissute esperienze pertinenti con la tematica suggerita, per evocare ricordi, esprimere idee, sensazioni, stati d’animo, per affermare sogni e punti di vista. Un'iniziativa che promuove e valorizza la cultura legata al mondo femminile, contribuisce a realizzare pratiche di uguaglianza e sostiene il valore delle differenze. Quest’anno uomini e donne, di qualsiasi nazionalità ed età, e le scuole, con lavori sia individuali che di gruppo - aggiungono - affronteranno i temi della diversità, dell’adattamento, della mescolanza, della condivisione». La premiazione si terrà a Narni sabato 30 marzo alle 16 nella Sala del Camino di Palazzo Eroli.