Narni: la GoSource riprende la produzione a pieno regime

Dopo l'episodio avvenuto il 28 dicembre scorso, un incendio che ha interessato l'impianto di trattamento dei fumi afferenti alla ciminiera dello stabilimento GoSource di Narni, la società di produzione degli elettrodi in grafite per le acciaierie ha ripreso a pieno le attività produttive.La rimessa in esercizio dell'impianto, avvenuta martedì 28 gennaio, segue un'accurata verifica delle condizioni operative ed una importante attività di manutenzione straordinaria, che ha riportato alla piena efficienza i filtri assicurando i più alti livelli di sicurezza e rischi di esercizio ancora più contenuti.La Società si dichiara dispiaciuta dell'evento di dicembre, seppur sottolineando l'eccezionalità del guasto che è stato comunque affrontato dalle maestranze in maniera tempestiva, efficace e professionale. L'evento era stato molto significativo per la lunghezza, quasi mezz'ora, e per la quantità importante dell'inquinante. La fortuna ha voluto che in quel preciso momento spirasse un forte vento da nord che ha disperso il fumo in una superficie molto più vasta della Conca Ternana.