Narni: la fontana medievale trasformata in piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse perché manca la piscina. Forse per il gran caldo. Fatto sta che di notte, appena le una, alcuni giovani si trasferiscono, la cosa dura da giorni, in Piazza dei Priori, e poi via nella fontana medievale, uno dei simboli della città. Tuffi, schiamazzi, perché poco dopo ognuno di loro si immedesima nella situazione e gli pare d’essere in spiaggia. E le persone che abitano lì intorno? E che magari vogliono dormire e protestano? Giù male parole. Lo raccoglie per tutti Paola Poddi, la cui casa sovrasta la fontana, la quale mostra ancora tolleranza ma: “Avviso a nome di tutti gli abitanti della Piazza, che se lo farete ancora potrebbero partire denunce. E' stato tutto filmato, anche le parolacce dette a chi, giustamente reclama il diritto di poter dormire. Quindi pensateci bene a quello che fate e dite e lasciate in pace le persone che il giorno dopo lavoreranno”. Quello specchio d’acqua, insieme a quello di Piazza Garibaldi, è sempre “appetito” da chi vuole tirare tardi la notte d’estate: vi sono stati periodi in cui i carabinieri hanno dovuto piantonare le due opere narnesi, per evitare che si trasformasse in una cosa diversa e che subisse danni irreparabili. Tra l’altro la “coppa” di bronzo da dove scende l’acqua neon è nemmeno l’originale, quella si trova al museo, perché un buontempone ci si volle arrampicare rompendola. Anche i ragazzi delle terze medie, al termine delle lezioni l’avevano presa di mira, entrandovi direttamente, un gioco che è stato “stroncato” dai Vigili Urbani.