Narni, la fondazione "Un mondo a colori" mantiene vivo il ricordo di Marianna Boccolini, 18 anni spesi per gli altri

NARNI - Marianna Boccolini se n’è andata ad agosto del 2010. Aveva appena compiuto 18 anni e quella sera non tornò a casa dopo un incidente stradale in cui persero la vita anche due suoi amici.

Il suo sorriso, il suo profondo amore per gli altri, non si sono mai spenti. Vivono grazie alla fondazione “Un mondo a colori” che opera per diffondere, attraverso esperienze educative rivolte soprattutto ai giovani, i valori che hanno permeato la vita di Marianna: la giustizia, la compassione, l'amore fraterno e l'attenzione verso i poveri, fondamento di una nuova civiltà, di “un mondo a colori” - come lei stessa ripeteva - dove regnino "l'altruismo, la solidarietà, l'amore verso tutte le creature di Dio, la tolleranza, l'unione, l'amicizia e la fede”.

In memoria di Marianna il 27 maggio, sul palco del teatro Manini di Narni, salirà Pietro Sarubbi, già interprete del ruolo di Barabba nel film “La passione di Cristo” di Mel Gibson.

Lo spettacolo “Giuseppe il misericordioso” ripropone la figura di San Giuseppe quale sposo, padre e artigiano, in contatto autentico con la propria umanità e con le sfide, di ieri e di oggi, della vita familiare, del lavoro e dell’educazione dei figli. Con leggerezza e umorismo, profondità e avvincente comunicativa, Pietro Sarubbi condurrà il pubblico nella bottega del falegname di Nazareth e ne condividerà, in modo suggestivo e coinvolgente, i sentimenti e le scoperte, così vicini all’esperienza della vita di oggi.

“Nel mese di maggio, in occasione del trentunesimo anniversario della nascita di Marianna - dice la mamma, Maria Letizia Tomassoni - abbiamo dato vita a due eventi. Una serata di testimonianze che si è svolta ad Amelia e l'originale spettacolo di Pietro Sarubbi, in accordo con gli scopi prioritari per cui la Fondazione è nata: la custodia della testimonianza autentica di Marianna attraverso attività di formazione, evangelizzazione e solidarietà”.

Per partecipare l’ingresso è a offerta con prenotazione obbligatoria online su www.mariannaboccolini.it/giuseppe