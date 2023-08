Narni, la Festa de l'Unità compie mezzo secolo. Politica, dibattiti e musica dal vivo

NARNI Una festa regionale per celebrare i cinquant'anni della Festa de l'Unità a San Liberato di Narni. Fino al 14 agosto in programma dibattiti, iniziative politiche ma anche musica e tornei.

«Un’edizione speciale - ha spiegato il capogruppo Pd del comune di Narni Fabio Svizzeretto - che vuole ripercorrere la storia di un impegno e di una passione che anima da mezzo secolo l’estate della frazione narnese. Un appuntamento che ha dato la possibilità di discutere e incontrarsi, oltre a protagonisti della politica locale e nazionale, a generazioni di simpatizzanti, di cittadini e di volontari. In una società sempre più concentrata sull'io, sull'oggi e sull'antipolitica, la festa ha da sempre l'obiettivo di ricordare l'importanza della Politica, quella praticata giorno per giorno con passione, impegno, serietà e visione.

Otto giorni di eventi e dibattiti per promuovere occasioni di socialità, con stand gastronomico e musica dal vivo, e di elaborazione politica dando voce alle varie esperienze territoriali ma anche accendendo i riflettori sulla situazione politica nazionale. Un ringraziamento speciale al circolo del Partito Democratico di San Liberato per il grande impegno nella preparazione».

Programma

Mercoledì 9 agosto, ore 18, si terrà l’iniziativa dal titolo: "Una e indivisibile: perché l’autonomia differenziata minaccia l’unità dell’Italia", coordinata dalla capogruppo Pd al Comune di Perugia, Sarah Bistocchi.

Prenderanno parte all’incontro Tommaso Bori, segretario Pd Umbria, Claudio Mancini, deputato Pd, Benedetta Baiocco, capogruppo Pd Comune di Montecastrilli. Conclude Marco Sarracino della segreteria nazionale Pd, responsabile coesione territoriale, sud e aree interne.

Si prosegue giovedì 10, ore 18, con un appuntamento dedicato alla legalità e al tema dell’antimafia. Interverranno per l’occasione Walter Verini, senatore e capogruppo Pd commissione antimafia, Giuseppe Antoci, presidente onorario della fondazione Antonino Caponnetto, ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giovanni Rubini, assessore Narni, Francesca Ricci, Libera Umbria contro le mafie. Iniziativa coordinata da Martina Soldi della segreteria provinciale del Pd di Terni.

Venerdì 11 agosto alle 18 "Estate militante: Pnrr e salute, le priorità per il Pd e per il Paese", con la partecipazione del gruppo parlamentare e del gruppo consiliare regionale del Partito democratico. Andrea Carlaccini, consigliere comunale Narni coordinerà l’iniziativa, interverranno Marina Sereni, segreteria nazionale Pd responsabile salute e sanità, Silvia Tiberti, assessore Narni, Francesco Filipponi, capogruppo Pd comune di Terni e Pompeo Petrarca, capogruppo Amelia Domani comune di Amelia.

Sempre venerdì 11 ma alle 21.30 "Cinquant’anni di festa", una lunga storia da raccontare con filmati, foto e testimonianze dei protagonisti di questa lunga avventura.