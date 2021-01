Narni, la farmacia comunale si sposta dal centro al Bivio di Berardozzo

NARNI La farmacia comunale di Narni abbandonerà la sua sede storica tra non molto: se ne andrà da Piazza Cavour, per scendere a valle, davanti al bivio di Berardozzo, in un grande immobile, con il compito di raccogliere una serie molteplice di funzioni. Tutto è pronto, o quasi, e l’assessore Silvia Tiberti, che si interessa proprio di servizi sociali, sta mettendo a punto le ultime pratiche per avviare uno spostamento che era auspicato da anni, ed era stato bloccato solo perché qualche commerciante influente si era messo di traverso. Come sia, l’assessore ha delineato la propria strategia: “Quella di Berardozzo sarà la “farmacia dei servizi”, e cioè una struttura nella quale poter eseguire i prelievi per le analisi, prestazioni ambulatoriali, anche complesse oltre alla somministrazione di medicine, Una nuova visione che andrà ad alleggerire altre strutture sanitarie del territorio”. Lo spostamento è anche visto nell’ottica del rilancio economico: la Comunale è stata per decenni quella di punto tra le cinque del territorio cittadino. Poi, però, il calo di popolazione del centro storico l’aveva sempre più penalizzata data la sua posizione scomoda e senza parcheggi, relegandola agli ultimi posti. Meno abitanti, meno medici nel centro storico, meno prescrizioni, meno clienti, è stato tutto un concatenarsi di situazioni negative, indipendenti dal valore del personale, che è sempre rimasto alto. Una farmacia, quella di Alberti, aveva già gettato la spugna ed era scesa allo Scalo, rifiorendo. Così da fonte di guadagno per i bilanci pubblici, la Comunale si era trasformata nel cigno nero e nemmeno una “unione di fatto” con l’azienda ternana della Afm, l’aveva scossa dal declino. Ora la svolta: “E’ ineludibile, perché ormai una farmacia è, e deve diventare sempre più, altre cose, oltre la distribuzione al banco delle medicine, che rimane, sia chiaro molto importante: un vero e proprio centro della salute, dove poter trovare tantissime soluzioni ai propri problemi. E noi abbiamo scelto una sede che ben si attaglia ad una funzione del genere”. I luogo della nuova Comunale è fuori dall’abitato ma baricentrico rispetto al territorio, con un mega parcheggio; la scelta è stata anche influenzata da una serie di studi sui flussi di auto e dei clienti, così l’assessore Tiberti ha poruto indicare quella zona che tra l’altro viene anche supportata dalla presenza di un grandde supermarket.

I locali di Piazza Cavour però non saranno lasciati liberi. Ed ecco un’altra novità: “Lì ci andrà una parafarmacia, sempre comunale, che esplorerà un diverso mercato, in grandissima espansione, diverso dalla farmacia tradizionale e così non vi sarà una concorrenza tra le due”. Tutto questo sarà possibile perché le parafarmacie non sono sottoposte a vincoli regionali come le farmacia che non possono superare una ogni cinquemila abitanti.

