Narni, la Corsa all'Anello è una #festaconlatesta. Dal 27 agosto al 5 settembre il Secondo Aevo riporta la città alle atmosfere del 1371

Giovedì 26 Agosto 2021, 11:06

NARNI #lafestaconlatesta. Uno slogan, quello dell'edizione del Secondo Aevo 2021, che vuole essere un messaggio forte e chiaro. Divertirsi, celebrare le tradizioni, gareggiare, festeggiare ma con prudenza e intelligenza, rispettando le regole che possono prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus. E' con questo spirito che l'associazione Corsa all'Anello si appresta ad aprire questa dieci giorni di eventi, dal 27 agosto al 5 settembre, durante i quali spettacoli, gare, taverne, riporteranno Narni alle atmosfere medievali.

APPROFONDIMENTI EVENTI Stroncone, in scena "Che la vita abbia un senso"....

Tradizione e novità si fonderanno per un evento che presenterà, ancora una volta, una nuova formula, un modo di reinventarsi, nonostante le restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria.

Si inizia venerdì 27 agosto alle 18 con il banditore e si finisce domenica 5 settembre alle 17 al Campo de li Giochi dove terrà la Corsa all'anello. Nel mezzo un ricco programma consultabile sul sito www.corsallanello.it

Insieme al programma, gli organizzatori forniscono un vero e proprio vademecum per poter partecipare alle varie iniziative.

1) Non formare assembramenti e di portare sempre con sé la mascherina (che va indossata nei luoghi al chiuso, compresi gli ascensori).



2) All'aperto indossare la mascherina quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.



3) L'accesso ad alcuni spettacoli e luoghi potrà inoltre avvenire solo esibendo la certificazione verde Covid-19 e tramite prenotazione online.

Per gli spettacoli allo stadio Moreno Gubbiotti e al Campo de li Giochi sono previsti 1.000 posti a sedere, 90 in piazza dei Priori, 100 al teatro comunale Manini e all'auditorium San Domenico.

4) Green pass, obbligatorio anche per le attività al museo Eroli e alla Loggia dei Priori, dove il numero dei visitatori sarà sempre contingentato.



5) I flussi di entrata e uscita saranno regolati dai volontari anche in occasione delle celebrazioni previste in chiesa, dove non sarà invece necessaria la certificazione verde.

6) La ristorazione nelle taverne prevederà tavoli all'aperto e un numero limitato di clienti.