NARNI Si è tenuto ieri mattina presso la sede dell’Ente Corsa all’Anello, il Tavolo Tecnico convocato dalla Questura di Terni durante il quale è stato valutato il Piano di Sicurezza che il 21 marzo scorso era stato inviato dal Comune a tutti i soggetti deputati al controllo della sicurezza delle manifestazioni pubbliche, secondo il disposto delle normative vigenti in tema di Safety e Security. Lo rende noto l’amministrazione comunale che ha diffuso un comunicato nel quale spiega i provvedimenti contenuti nel piano.



“Durante l’incontro, la prima stesura del Piano, redatta dal Comune in collaborazione con l’Ente Corsa all’Anello e i Terzieri, dopo essere stata preventivamente analizzata dalla Prefettura, dalla Questura, dai Vigili del Fuoco, dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri, dalla Croce Rossa e da Ambulaife è stata oggetto di confronto al fine di armonizzare suggerimenti e prescrizioni per la redazione del Progetto Definitivo che sarà verificato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà straordinariamente a Narni la prossima settimana



Le Forze dell’Ordine hanno ribadito, fra le altre cose, la necessità di lavorare sulla prevenzione e non solo sulla repressione, concordando su quanto già previsto nel Piano di Sicurezza nel quale si riproponeva il divieto di vendita e asporto di alcolici, entro determinate fasce orarie, anticipando di un ora gli orari dello scorso anno, l’uso di contenitori in vetro e lattine, impegnandosi ad effettuare un controllo costante durante l’intera durata della manifestazione.



Sempre in tema di sicurezza, tra le prescrizioni impartite dalle Forze dell’Ordine, vi è quella che durante lo svolgimento di manifestazioni, che interessano Via Garibaldi e Piazza dei Priori, le vie dovranno risultare sgombre di arredi e prive di ostacoli, sospendendo l’occupazione del suolo pubblico a vantaggio della libera percorribilità da parte degli intervenuti.



Un esplicito apprezzamento è stato espresso dalle Forze dell’Ordine sul lavoro di squadra svolto dal Comune , Ente Corsa e Terzieri, iniziato già a novembre scorso, nella preparazione di un Piano di Safety puntuale e ragionato, sicuramente ancora perfettibile, ma che è riuscito a mettere a frutto gli oltre 4 anni di esperienza nella pianificazione di Emergenza predisposta in occasione della Corsa all’Anello, ancor prima dell’uscita delle più recenti normative sulla sicurezza.



Tutta l’Organizzazione è stata quindi spronata a mettere in atto con precisione e puntualità tutto quanto previsto nel Piano, formando operatori tra le fila dell’Ente e dei Terzieri, in modo da accrescere ulteriormente la sicurezza della festa, provvedendo ad informarne i visitatori, rendendoli più consapevoli e resilienti agli eventuali pericoli che dovessero manifestarsi durante gli eventi.



L’Amministrazione, a conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico, ha colto l’occasione per ringraziare tutte le Forze dell’Ordine presenti, che operano sul territorio, dell’egregio lavoro svolto quotidianamente per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, auspicando il maggior supporto possibile anche in occasione di questo evento”.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:27



