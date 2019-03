Narni: la ConfCommercio apre una nuova sede a Narni Scalo

Ultimo aggiornamento: 16:11

Il taglio del nastro stamattina a testimoniare un ritorno nel territorio: la ConfCommercio di Terni ha così aperto un ufficio pure a Narni per intercettare i bisogni di una classe economica che ha avuto nell’ultimo periodo grandi difficoltà. Stefano Lupi, il presidente di ConfCommercio ha voluto ricordare prima del tradizionale taglio del nastro come l’associazione cercherà in ogni modo di riappropriarsi di tutti i territori: “Stiamo una soluzione analoga per Amelia, per la Valnerina, per Orvieto quale segno di un rapporto che deve crescere”. Particolarmente benaugurante è stata presa Marco Mercuri, il vicesindaco che è anche il responsabile per il comune del settore: “Ci sembra molto opportuna questa apertura ha detto anche perché crediamo che il settore si spossa sviluppare in maniera organica anche in considerazione di quello che potrebbe venire se davvero il parco giochi di Leolandia dovesse davvero diventare una realtà”. Mercuri ha poi ricordato che il commercio narnese sta mostrando segni di una insolita vitalità dal momento che l’apertura di nuove attività hanno superato le chiusure: “Stiamo assistendo ad un cambiamento delle strutture commerciali he diventano un’altra cosa rispetto al passato e c’è pure una dinamicità alla quale non eravamo abituati”. Tra l’altro c’è anche la costituzione di due associazioni una del Centro Storico e l’altra dello Scalo che si sono messe a collaborare tra di loro mettendo da parte beghe e discussioni che avevano contraddistinto le due realtà dello stesso comune.Per adesso per i quattrocento commercianti narnese, ma non tutti sono iscritti alla ConfCommercio, anche se rimane quella più numerosa, avranno a disposizione una sede non grande ma tutto dipenderà da quanto la struttura dell’associazione verrà percepita come un vero appoggio alle attività del commercio. Alla inaugurazione era presente pure il Presidente della Provincia Lattanzi.