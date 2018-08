Narni: la città potrà entrare dentro la fabbrica “verde” della Tarkett

di Marcello Guerrieri

NARNI Uno stabilimento rinato che ha continuato a mantenere la barra dritta sulla chimica verde: ecco la sintesi della storia della Tarkett, storica fabbrica narnese che produce il linoleum, straordinario prodotto ecologico che nasce dall’incontro tra l’olio di lino e la juta. E che ora vuol far vedere le proprie produzioni ai narnesi e a chi avesse interesse. Questo per evitare qualsiasi illazione sulla bontà del prodotto. “La Tarkett si è affermata nel tempo come una delle massime eccellenze italiane, e non solo, del settore della chimica verde e ad oggi rappresenta uno degli esempi più virtuosi di industria ecosostenibile”. Lo afferma l’assessore all’ambiente, Alfonso Morelli, che ha aperto nei giorni scorsi insieme ai responsabili di fabbrica, la fase di prenotazione per l’Open Day in programma il prossimo 7 settembre nello stabilimento di Narni Scalo.

Sino al prossimo quattro settembre sarà infatti possibile inviare le prenotazioni per partecipare telefonando in Comune.

L’Open Day è stato pensato in occasione dei 120 anni di attività del sito produttivo ed è organizzato dalla Tarkett in collaborazione con il Comune di Narni per festeggiare l’anniversario e dare ai cittadini la possibilità di visitare la fabbrica e conoscere da vicino tutto il ciclo produttivo del linoleum.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:36



