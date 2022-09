Narni, inizia l'anno accademico dell'Unitre. Dopo lo stop a causa della pandemia tornano lezioni, laboratori e gite

Unitre di Narni torna in attività. Dopo lo stop a causa della pandemia, ripartono i corsi e i laboratori. Alle tradizionali lezioni dedicate alla storia, storia locale, storia dell’arte, musica si alterneranno incontri con esperti di diritto, medicina, pittura, teatro, cinema mentre i laboratori di lingue e di disegno amplieranno l’offerta per gli iscritti, e prenderà il via la proiezione di film in Sala Mario Monicelli.

Accanto alle attività didattiche, una serie di incontri letterari ed enologici, uscite sul territorio e momenti conviviali.

«Dopo anni difficili -spiega il presidente dell'Unitre Antonio Fresa - riprendiamo il nostro cammino per essere un punto di riferimento nella comunità e un soggetto che dialoga con tutti quelli che operano nel territorio di Narni. Anche quest’anno proviamo, grazie allo sforzo di tutti e al supporto della Amministrazione Comunale, ad offrire un’ampia gamma di iniziative alla cittadinanza».

Le lezioni, come sempre, si svolgeranno tutti i martedì dalle 16 alle 18. Per ulteriori informazioni sulle iniziative si può scrivere all’indirizzo mail unitrenarni@gmail.com