Narni, incendio Green Asm. Revocata l'ordinanza di divieto di consumo di frutta e ortaggi coltivati nei dintorni

NARNI Revocata l'ordinanza di divieto di consumo di prodotti coltivati nell'area dell'incendio di Nera Montoro dello scorso . Un provvedimento emesso lo scorso 7 maggio a seguito dell’incendio all’impianto Green Asm di Nera Montoro che includeva una zona compresa nel raggio 3 chilometri dall'origine del rogo. Ieri, dopo aver ricevuto i risultati delle analisi condotte da Arpa Umbria e Usl Umbria, il contrordine. Tutto ritorna alla normalità.

L'allarme era scattato nella notte fra sabato 6 maggio e domenica 7 a causa di un incendio che si era sviluppato in un capannone sito nell'area del Biodigestore Green Asm.

Sul posto, per cercare di domare le fiamme, erano intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Terni con mezzo di appoggio. Un'operazione di spegnimento andata avanti per tutta la notte e buona parte della giornata seguente. Per monitorare eventuali problemi alla qualità dell'aria, era intervenuto anche il personale dell'Arpa che aveva effettuato dei rilievi, in attesa dei quali il sindaco Lorenzo Lucarelli aveva emesso l'ordinanza di divieto "a scopo precauzionale".