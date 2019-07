Narni: impatto odorigeno allo Scalo. La società che l’aveva causato si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti per limitare i disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI La grande puzza “chimica” che aveva tanto preoccupato gli abitanti di Narni Scalo veniva proprio dalla Setras Servizi, la società dei trasporti con sede lungo via tuderte: adesso dalla direzione della società arriva la dichiarazione che saranno messi in essere tutti gli accorgimenti necessari per limitare al minimo l’impatto odorigeno nelle immediate vicinanze dello stabilimento. A determinare quella particolare situazione, a quanto si apprende, era la manutenzione delle cisterne e il loro lavaggio, che si realizza con prodotti appositi, che poi spandeva quell’acre odore nell’atmosfera, un odore che era stato così insolito da chiamare alla verifica, oltre all’Arpa, che aveva operato delle verifiche, anche i carabinieri di Narni Scalo. La Setras Servizi, società di grandi dimensioni dato che occupa una settantina di lavoratori, mette le mani avanti e afferma che è specializzata nell’attività di manutenzione dei veicoli e nel lavaggio e bonifica delle cisterne. Non si occupa invece di effettuare trattamenti dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque che invece vengono smaltiti in appositi impianti autorizzati.L’azienda afferma poi di operare nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni rilasciate e confermate nel tempo dalle autorità istituzionali. In particolare, l’azienda è dotata di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Narni e Certificato Di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Terni.A conferma del continuo impegno nel miglioramento delle proprie prestazioni, ha ottenuto le certificazioni qualità, ambiente, salute e sicurezza, trasporto, eccellenza e per il lavaggio alimentare. “Setras Servizi viene sottoposta con cadenza semestrale, e recentemente mensile, a controlli da parte degli organi di controllo come Arpa, Forestale, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, Polizia Ambientale. I più recenti controlli stringenti hanno confermato il pieno rispetto di tutti i limiti e le prescrizioni previste dalle norme sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera che per la qualità delle acque di scarico. L’azienda a tal riguardo sottolinea che in dodici anni di attività non ha mai subito sanzioni né è stata oggetto di ulteriori prescrizioni.Tuttavia, per lo stretto rapporto che la lega al territorio, Setras Servizi sta valutando tutte le azioni tecnicamente sostenibili per evitare eventuali disagi causati dalla propria attività che comunque non costituiscono un pericolo per la salute dei cittadini e dei lavoratori.