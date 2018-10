© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI Con la prima rappresentazione di venerdì 19 ottobre 2018 di “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, per la regia di Liliana Cavani e portata in scena magistralmente da Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses, si è conclusa la Campagna Abbonamenti per la Stagione di Prosa 2018/2019 del Teatro Manini di Narni, organizzata dal Comune di Narni in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria.In termini numerici, rispetto al precedente anno, gli abbonamenti al cartellone generale dei 7 spettacoli ha avuto un incremento rispetto di oltre il 10%, da 138 a 152.“La grande partecipazione a questa Stagione è sicuramente un dato positivo molto confortante, anche inaspettato, soprattutto in un periodo molto sofferente per la cultura” afferma l’Assessore alla Cultura Lorenzo Lucarelli “un risultato che conferma la indiscutibile qualità dell’offerta, alla quale la Città ha ben risposto con la consapevolezza di partecipare ai meccanismi di rilancio dell'enorme patrimonio culturale di questo paese, tra cui, è importante ricordare, rientrano anche il teatro e la prosa italiana”.