di Vanna Ugolini

SAN LIBERATO DI narni «Intanto siamo qui e il senso di stare qui è fare comunità». Bisogna ammetterlo: il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, ci mette la faccia. Ha proposto la sua San Liberato per fare il festival regionale dell'Unità - «E' quasi nel Lazio, non è che vi volevate nascondere?» «No, anzi, ci piace molto che sia il paese più a sud dell'Umbria, e comunque ci tenevo a dare un riconoscimento a questa comunità dove il festival dell'Unità si fa ininterrottamente da 47 anni», rispondono in coro lui il segretario Fabio Svizzeretto - un festival che forse, il Pd non aveva nemmeno voglia di fare e che, anzichè a San Liberato, avrebbe dovuto avere il coraggio di fare a Terni. Così, tanto per battere un colpo. Il coraggio non c'è stato e De Rebotti ha preso la palla al balzo. Ogni sera è presente, passa da un dibattito all'altro, dalla veranda del bar dove si tengono gli incontri culturali al palco centrale, quello dei dibattiti con i big, o con quel che resta dei big. Lui vuole vedere il lato positivo di una situazione difficile, difficilissima. «Il Pd a settembre deve ripartire, con umiltà e ritrovare la strada». Così il suo festival sembra un po' una zattera, dove si parla tanto e non si parla per niente. Si parla di vaccini, di digitale ma si gira intorno all'analisi vera di quello che è successo in Umbria, dell'onda gialloverde che ha portato via alla sinistra quasi tutti i comuni più grandi. Si parla di capitalismo industriale e finanziario ma non si ragiona su come a pochi chilometri di distanza, la litigiosità della giunta Di Girolamo abbia messo in ginocchio un Comune come Terni e l'abbia consegnato alla Lega.

Che cosa resterà di questo festival regionale dove, al posto delle rockstar di un tempo che calcavano i palchi dei festival, l'altra sera c'era uno spettacolo di teatro dialettale? (Peraltro applauditissimo). «Forse è un po' triste, ma è anche un segnale che ci siamo, che c'è ancora una comunità da cui ripartire», ribatte convinto il primo cittadino di Narni. De Rebotti è uno dei pochi sindaci Pd dell'Umbria che resiste, insieme al collega, ben più traballante, di Orvieto. «Non è che è un passo verso la candidatura alla segreteria regionale?». Si schernisce: «Il percorso che fanno i sindaci è diverso». Ma poi, parola dopo parole gli sfugge anche una frase: «Dovrò occuparmi di più della mia comunità politica». Che cosa resterà del festival, del Pd, dei big, si saprà a settembre. Di sicuro de Rebotti ci sarà.



Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52



