Narni, il sindaco De Rebotti: «Scuole chiuse fino al 15 gennaio» Ecco le decisioni di tutti i Comuni del Narnese Amerino

Il sindaco Francesco De Rebotti proroga la chiusura delle scuole. Dopo l'ordinanza regionale con cui la governatrice Tesei aveva annullato il ritorno in aula previsto per il 7 e l'8 gennaio, proprio a causa dell'impennata dei contagi e delle difficoltà dell'asl di effettuare quel tracciamento in grado di restituire un quadro attendibile sulla diffusione del virus, con ordinanza sindacale pubblicata nel pomeriggio di ieri, il primo cittadino ha disposto l'ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza, stavolta fino al 15 gennaio. Un provvedimento che arriva dopo giorni in cui lo stesso De Rebotti quotidianamente ha lavorato sul tracciamento dei casi positivi al Coronavirus nel suo comune, la dashboard regionale ieri segnava 775 casi, e a valle di una serie di incontri con le dirigenti scolastiche e una rappresentanza dell'Asl Umbria2 da cui è emersa una situazione tutt'altro che incoraggiante.

APPROFONDIMENTI SCUOLA E COVID Terni, il rientro a scuola degli studenti dopo le... CORONAVIRUS Terni, le vaccinazioni dei ragazzi. A scuola è caccia...

Fra le criticità, come specificato nel documento, l'elevato numero di contagiati in tutte le fasce di età scolastica, l'alto numero di alunni non vaccinato, una parte del personale scolastico in isolamento preventivo o contagiato e, come emerso ormai da settimane, l'impossibilità di effettuare un tracciamento efficace e puntuale sui casi di positività riscontrati nella popolazione scolastica. A fronte di un'evoluzione incerta la decisione di chiudere per non ritrovarsi, come precisato, nel giro di pochi giorni, a dover prendere decisioni più drastiche. A questo proposito, per cercare di arginare il più possibile la situazione e far rientrare i numeri schizzati oltre quota 700 nel giro di pochi giorni, De Rebotti è intervenuto anche sullo sport. Dal 10 al 15 gennaio infatti, chiuse tutte attività sportive al chiuso per i ragazzi in età scolare. Una scelta quella del Sindaco di Narni che per il momento non trova riscontro nei comuni vicini.

«Per domani (oggi ndr) -ha spiegato il sindaco di Avigliano Luciano Conti- abbiamo previsto uno screening su tutta la popolazione scolastica. Ho 310 prenotazioni su 320 totali perchè probabilmente qualcuno è già in quarantena. In ogni caso appena avrò i risultati deciderò sul da farsi. Al momento quello che posso dire è che ad Avigliano finora siamo riusciti a non chiudere mai a parte il periodo del lockdown e delle feste indicate nel calendario scolastico». La stessa aria tira a Montecastrilli, dove la dashboard ieri ha segnato 266. «I risultati dei test di domani (oggi ndr) - ha spiegato il sindaco Riccardo Aquilini- determineranno la decisione sull'apertura. A Montecastrilli, come anche negli altri comuni, si sottoporranno al tampone antigienico anche il personale docente e i collaboratori scolastici. L'idea è quella di avere un quadro il più dettagliato possibile per capire se sussistono le condizioni per offrire un servizio nel pieno delle sue funzionalità». Situazione in miglioramento ad Amelia dove la sindaca Laura Pernazza sta monitorando l'andamento dei test. «In generale- ha precisato- da Natale stiamo assistendo ad una diminuzione dei casi. Dagli oltre 500 a circa 200 di questi giorni. Anche lo screening sta dando risultati incoraggianti. Su oltre 600 test effettuati ci sono 11 positivi. Vedremo domani (oggi ndr), ma se le cose continueranno ad andare in questa direzione ci sono i presupposti per aprire in sicurezza».