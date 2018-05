NARNI Teatro e danza nello spettacolo che si terrà alle 21.30 di lunedì 7 maggio al Teatro comunale Manini di Narni nell'ambito degli eventi per celebrare il cinquantenario della Corsa all'Anello. Lo spettacolo si intitola "I quattro canti" e vedrà come protagonisti Edoardo Siravo e Germano Rubbi. Le coreografie sono di Matteo Corrado, anche lui in scena insieme a Simone Martinelli. Le musiche originali sono di Francesco Verdinelli.

"I quattro canti" mette mette in scena, in maniera diretta, l'Inferno di Dante attraverso la descrizione di alcuni personaggi ognuno dei quali è collocato in un preciso canto.

Per fare questo ci sarà la mediazione di due attori che rappresenteranno Dante e Virgilio. Quest'ultimo "svelerà" agli spettatori i personaggi più rappresentativi dell'Inferno dantesco, descritti, appunto, in quattro canti: Paolo e Francesca, Farinata degli Uberti, Ulisse, il conte Ugolino. Un viaggio agli inferi che è anche un percorso dentro i sentimenti e le passioni umane come solo Dante ha saputo descrivere nella loro complessità.

Venerd├Č 4 Maggio 2018



