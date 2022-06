Narni, grosso incendio nelle campagne de La Quercia. Sette squadre dei vigili del fuoco e due canadair per cercare di domare le fiamme.

NARNI Continuano a bruciare le campagne in zona La Quercia. Un incendio divampato nella tarda mattinata di oggi su cui inizialmente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Amelia e Terni. Con il passare delle ore però, a causa del forte vento che ha alimentato le fiamme, l'incendio si è pericolosamente esteso tanto da rendere necessario il supporto delle squadre di Orvieto, Todi e Spoleto e quello di un canadair. «Sono sul posto - ha detto il sindaco Lorenzo Lucarelli in una breve nota - grazie al lavoro dei vigili del fuoco la situazione sempre migliorare. Al momento in zona è stata interrotta la linea elettrica per l’arrivo del canadair».

Sull'area è in sorvolo il Drago Vf.

qui alcune immagini e un video dell'intervento

Aggiornamento h 18.15

Nonostante il grande dispiegamento di uomini e mezzi, al momento sono al lavoro venti uomini e dieci mezzi l'incendio continua a preoccupare.

Nell'ultima ora è entrato in azione un secondo canadair mentre un elicottero sorvola la zona per monitorare eventuali pericoli imminenti a persone e cose.

Evacuate per precauzione alcune abitazioni della zona mentre al momento non si registrano ripercussioni sui residenti.

Ancora da accertare le cause dell'incendio, anche se dalle prime ore del pomeriggio, ha iniziato a circolare la voce che l'origine delle fiamme sia stata una scintilla partita da una mietitrebbia al lavoro su un campo di grano.