Narni: una grande simulazione di protezione civile domani al Campo Volo

Sarà presente l’intera struttura nazionale della Prociv, domenica 19 maggio al raduno nazionale della Protezione Civile che vuole dare la dimostrazione della capacità operativa dell’associazione: intanto il tutto verrà svolto presso il campo di Volo sulla Conca Ternana, che è base pure della Prociv a lato della Flaminia con la partecipazione di ben trenta associazioni “consorelle” in arrivo dalla Toscana, dal Lazio oltreché dall’Umbria. Dice Lorenzo Filiberti, il responsabile narnese: “L’evento sarà la dimostrazione come il connubio tra nuove tecnologie ed i metodi tradizionali possano dar vita ad una nuova era per la protezione civile”. Nello specifico si assisterà all’unione operativa dei droni e della flotta aerea per compenetrarsi a supportare dall’alto tutta l’azione degli operatori a terra. Vi sarà poi una simulazione di un vero terremoto con tutte le unità che si attrezzeranno, dispiegando le azioni necessarie per la installazione di varie strutture mobili come ospedali, centro comando e primi ricoveri di fortuna. L’intera operazione è stata dedicata a Franco Ricci, in onore e ricordo del patron della Prociv narnese, recentemente scomparso.