Narni. GoSource: fumo dalla ciminiera nella notte

Ultimo aggiornamento: 17:54

NARNI Il fumo è comparso alle ventidue di ieri notte: Claudio Ricci, consigliere comunale, ex dipendente della Sgl Carbon di Narni Scalo l’ha visto, fotografato, ed ora, anche denunciato al consiglio comunale: Non è possibile che di tanto in tanto si veda un fumo così intenso – spiega – so bene quello che accade in questi casi per aver lavorato in quei reparti. Non devono e non possono accadere”. Lui, Ricci, insieme al suo compagno di partito Federico Novelli, sta preparando un atto politico in modo che anche il consesso cittadino sia messo al corrente di quanto avviene, per poi poterne discutere. Tra l’altro Ricci pone, al di là di quanto sia importante l’aspetto ambientale, un problema occupazionale che, forse non è nemmeno etico, ma molto, molto sentito tra i cittadini: “Non è possibile che negli ultimi cinquanta assunti non vi sia nemmeno un narnese: tutto questo significa che in città rimane l’inquinamento ma non la ricchezza. Forse ci dovremmo far sentire di più”.