Narni, ragazza positiva al covid – 19: era tornata dalle vacanze

Ancora un nuovo contagio a Narni, è il tredicesimo: lo comunica Francesco De Rebotti, il sindaco, ricordando cheAncora una donna, questa volta giovanissima, sotto i vent’anni che era andata in vacanza fuori regione da poco e lì sembra abbia contratto il virus. Gli accertamenti sono comunque in corso e sarà sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio; è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per definire gli eventuali contatti che risultano al momento solo in ambito famigliare. Ora sarà sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti che risultano solo in ambito famigliare.Nel frattempo proseguono, in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in queste ore. Insomma tra poco le prime persone contagiate potranno tranquillamente uscire nuovamente da casa.