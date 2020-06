Narni, a gennaio si pagherà la tariffa “puntuale” dei rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rinvii sono stati tanti adesso però il giorno dell’avvio della tariffa puntuale è stato fissato: il prossimo primo gennaio a Narni i cittadini di Narni saranno chiamati a pagare lo smaltimento dei rifiuti secondo la loro “produzione”, il tutto condito con un sistema di rilevamenti elettronici. Ci ha pensato Alfonso Morelli, l’assessore all’ecologia, a confermare il buon punto dell’attuazione del “meccanismo” che cambierà la bolletta di ogni famiglia: “In questi giorni sono riprese le attività per adottare la tariffazione puntuale. Nello specifico il monitoraggio per ogni singola utenza della produzione rifiuti e quindi la relativa composizione del corrispettivo in base ai rifiuti prodotti”.Tutto sarà puntato sull’indifferenziato, che è l’unico rifiuto che determina un costo per gli enti pubblici: sia il vetro che carta ed organico vengono poi venduti ad aziende che li riutilizzano. “Proprio per questo motivo in questi giorni – spiega Morelli - sono in distribuzione alle utenze del condominio più grande di Narni dei sacchi a perdere con codice che le utenze conferiranno al contenitore condominiale”. Il progetto sperimentale avrà la durata di due mesi e servirà per valutare la modalità migliore di misura dell'indifferenziato nelle utenze aggregate.“Abbiamo aggiornato il software gestionale e le bacheche dati delle utenze, oltre ad aver equipaggiato tutti i mezzi per la lettura delle tipologie di contenitori, come il sacco al bidone. Gli operatori hanno inoltre dispositivi manuali per letture dove non può arrivare il mezzo. Saranno poi avviate delle simulazioni di come varierà la bollettazione con questa nuova modalità di misurazione”.