Narni, Galimberti all'Umbria Green Festival: «Stufo dell'ignoranza collettiva, quest'anno smetto»

Teatro gremito e ascolto attento: con questo spirito è stata accolta la lectio magistralis “L'uomo, la tecnica, la Terra: un filo da ricucire” che il professor Umberto Galimberti ha tenuto, il 31 agosto scorso, al Teatro Comunale Manini di Narni. Galimberti ha dialogato con il pubblico, proponendo un ragionamento ricco di riferimenti filosofici (da Platone a Galilei, da Kant a Hegel, da Nietzsche a Marx ad Anders), ruotante intorno ad una forte tesi di fondo: l’età della tecnica ha devastato il rapporto tra uomo e natura fino ad un punto di non ritorno: solo un improbabile e radicale cambio di filosofia di vita potrebbe arginare questa distruttiva deriva. Ma, è questa la visione amara di Galimberti emersa nella serata narnese, non sembra esserci alcun vero spiraglio nel nostro attuale orizzonte: il legame uomo-terra sembra ormai senza possibilità di ricucitura.

«Sono anni che discuto pubblicamente e inizio ad essere stanco, al punto che ho voglia di smettere: questo sarà il mio ultimo anno. Sono stufo dell’ignoranza collettiva, che non è in grado di seguire i ragionamenti, perché il livello d’istruzione generale è precipitato. Su questo stato d’incompetenza si basano i populismi, che l’alimentano, attraverso una semplificazione per slogan di problemi enormemente complessi. Mi preoccupano soprattutto i più giovani: i ragazzi sono infelici perché, per loro, il futuro non è più una promessa: bevono e si drogano come anestetico contro l’angoscia verso il futuro. Proprio loro che sono dotati del massimo potenziale, sono resi precari e marginalizzati, messi nella condizione di non avere la minima possibilità di realizzarsi. Quando un società, vittima dei suoi perversi mezzi di sviluppo tecnico, non usa la sua parte più potente, quale futuro potrà mai avere?».

L’approdo al nichilismo esistenziale (che porta all’aumento nell’uso generalizzato degli psicofarmaci o della cocaina), inevitabile in presenza di un futuro senza scopi morali, è un lungo viaggio umano, tracciato da Galimeberti, che individua, nella mentalità occidentale, di matrice cristiana, la sua causa: «Ormai l’uomo è governato dalla tecnica, è un semplice funzionario di apparati tecnici e tecnologici, di cui segue le leggi senza capacità critica. La visione giudaico-cristiana si basa sull’idea, espressa nella Genesi, di un Dio che assegna agli uomini il dominio sulla natura: l’uomo è posto al vertice del creato ed ha quindi il diritto di dominare la natura attraverso la tecnica, con cui la trasforma a suo uso e consumo. Questo antropocentrismo assoluto ha trasformato l’uomo nella forza geofisica più distruttiva della Terra. E da qui, io temo, non si torna più indieto: se l’umanità tratta il mondo come qualcosa da buttar via, anche l’umanità verrà buttata via».

Una lezione appassionata e appassionante, quella di Galimberti, basata sul presupposto che solo l’educazione e l’istruzione, oggi pericolosamente latitanti in larghe parti della nostra società, potrebbero determinare un’inversione di rotta: «Dovremmo tornare alla mentalità greca, la quale ha sempre studiato la natura per ricavare le leggi che potessero rendere possibile la vita umana. E, invece, prima la mentalità cristiana, che impregna tutta la visione occidentale, e poi l’Umanesimo e la nascita della Scienza moderna, hanno imposto l’idea della centralità dell’uomo, il quale analizza la natura, attraverso la scienza, per manipolarla ed adattarla a sé: in questa evoluzione dai greci a noi, si è passati dall’uso della Terra alla sua usura: non è la natura a imporre le sue leggi all’uomo, ma il contrario».

In un mondo in cui la tecnica diventa il fine a cui si subordinano gli altri scopi ed in cui l’economia determina i beni e i bisogni umani, la politica non ha più capacità decisionale, perché è dipendente dalle dinamiche economiche che, a loro volta, sono condizionate dalle possibilità di sviluppo tecnico e tecnologico. Ciò determina un’evidente sospensione della democrazia: «l’età della tecnica non ha altro scopo che non sia il suo autopotenziamento. Nella tecno-scienza la ricerca non è in grado di prevedere gli effetti, perché priva di qualsiasi etica. Dovremmo ricordare la lezione di Pasolini, il quale ci aveva messo in guardia dal non confondere il progresso con lo sviluppo. Oggi siamo in costante sviluppo ma la qualità della nostra vita non è affatto progredita, se rischiamo l’autodistruzione. Se la natura non diventa nuovamente etica collettiva, come era nel mondo greco, non potrà mai essere salvaguardata».