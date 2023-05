Narni, a fuoco un appartamento. Evacuata una palazzina in zona Santa Lucia. Due i feriti

NARNI A fuoco un appartamento in zona Santa Lucia. Due i feriti. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, 25 maggio, quando, per cause ancora ignote, le fiamme hanno invaso un'abitazione posta al secondo piano di un condominio.

Per domare l'incendio, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Terni.

Secondo i primi aggiornamenti, il fuoco ha coinvolto soltanto uno dei dieci appartamenti della palazzina.

In ogni caso, a scopo precauzionale, l'intero stabile è stato evacuato.

Delle venti persone residenti, una, a causa dell'inalazione di fumo, è stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118, mentre un'altra è stata trasportata al pronto soccorso.

Al momento l'incendio è spento e sono in corso le verifiche strutturali sull'edificio.