Narni. Frana sulla strada di Ciliano dopo diciotto ore di pioggia.

Sono due i punti critici della grandissima massa d’acqua che è caduta sul territorio di Narni nelle ultime diciotto ore: il primo, una frana lungo la strada che dal cimitero di Narni Scalo sale, impervia, verso Cigliano. La sua entità impedisce ai mezzi di transitare in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è così indirizzato verso la statale Amerina per scendere da o salire a Cigliano. L’intervento risolutivo è previsto in giornata da parte delle squadre di pronto intervento del comune. La Prociv, la protezione civile, sta monitorando l’intero sistema stradale cittadino. Sempre dalle parti di Ciliano, in Via della Cantinaccia, l’acqua ha peggiorato una situazione viaria molto complicata. Eppure è la strada che porta alla abbazia di san Cassiano e quindi molto frequentata da turisti e fedeli: veri ruscelli stanno portando via la strada bianca ed anche quella asfaltata, specie nell’ultima tratta, è ora in condizioni pietose dopo le precipitazioni di ieri.

