Narni: una frana interrompe la Flaminia nella notte

Strada interrotta: la Flaminia all’altezza del rione di Testaccio, è stata minacciata da una frana di notevoli proporzioni, cosa che ha consigliato l’immediata chiusura della stessa. Tutta la causa è stato il forte vento che ha fatto cadere gli alberi che contenevano i grandi massi che sono così rotolati a valle. L’Anas ha confermato la chiusura operata nell’immediatezza dell’evento, era notte fonda, dal sindaco Francesco De Rebotti, che si era immediatamente recato sul posto una volta saputo della frana. Gli abitanti dei centri abitati situati a sud del territorio narnese dovranno servirsi della Strada Tiberina, che però è al momento utilizzabile in una sola corsia per i lavori di rifacimento di un piccolo ponticello, cosa che obbliga gli automobilisti a file snervanti. Nella giornata odierna, 16 gennaio, saranno eseguiti sopralluoghi più accurati da parte di Anas per decidere il da farsi

