Narni, fondi Pnrr per rimettere a nuovo lo stadio San Paolo. Impianto elettrico, torri faro e tribune

NARNI Fondi Pnrr per la riqualificazione dello stadio San Paolo di Narni Scalo. Gli interventi hanno riguardato gli spogliatoi dove sono stati eseguiti lavori di efficientamento energetico e messa a norma. In particolare, è stato rifatto l’impianto elettrico e di illuminazione dei locali spogliatoio, della lavanderia e della parte esterna dell’edificio con la sostituzione delle lampade esistenti con altre più efficienti. Non solo. Sono stati sostituiti anche gli impianti di riscaldamento e il vecchio impianto di produzione di acqua calda con sistemi più moderni.

«Si tratta - spiega il sindaco Lucarelli - di interventi che non avranno un impatto visibile sulla struttura, ma genereranno un minor impatto sull’ambiente e un significativo risparmio energetico per chi la gestirà».

Prossimo step le torri faro.

«Provvederemo alla verifica di stabilità delle torri faro - ha detto l'assessora allo sport Alessia Quondam - per decidere se mantenerle e dunque limitarci ad efficientarle, oppure demolirle e sostituirle».

E dopo tribune e recinzioni.

«Il costo totale dell'intervento - continua Quondam - si aggira sui 260mila euro, di questi 150mila euro li abbiamo già spesi. Il resto sarà da affidare ma dipende dai lavori che dovremo fare sull'impianto di illuminazione.

Se potessimo mantenere le torri faro attuali, probabilmente non interferiremmo più di tanto con le attività sportive quindi non ci sarebbero chiusure ulteriori dello stadio. Se invece dovessimo montarne di nuove, dovremo scavare abbastanza e, in tal caso, qualche interferenza ci sarà di certo».

Da alcuni giorni l'impianto è tornato a disposizione della Ternana Calcio e della Narnese.