NARNI l sindaco di Narni, Francesco de Rebotti, ha annunciato stamattina il completamento dei lavori alla scuola primaria «Pertini» di Narni Scalo, in provincia di Terni. Il plesso scolastico, ha reso noto De Rebotti, riaprirà regolarmente l'11 settembre dopo i lavori eseguiti alla struttura ed iniziati un anno fa. «Sono molto soddisfatto - afferma il sindaco - di come è stato realizzato l'intervento, importante e complesso, per l'adeguamento sismico della struttura e, in parte, anche per l'efficientamento energetico. Mi scuso perché il tentativo di finire i lavori prima del termine del precedente anno scolastico non è riuscito, proprio per la complessità e gli imprevisti che spesso accompagnano interventi profondi come questo. Oggi però - sottolinea - possiamo con soddisfazione presentare un lavoro di grande importanza per la sicurezza e l'ammodernamento della scuola». Il sindaco e l'amministrazione presenteranno i lavori alle famiglie e agli studenti in una riunione in programma il prossimo 10 settembre alle 17 all'auditorium della scuola media Luigi Valli sempre dello Scalo. Al termine dell'incontro verrà effettuata anche una visita guidata alla scuola. «L'ulteriore step - ricorda poi il sindaco - grazie alle risorse del Por-Fesr, saranno i lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Rodari (anch'essa a Narni Scalo, ndr) e quelli del completamento dell'efficientamento energetico sempre della Pertini».

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40



