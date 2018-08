di Marcello Guerrieri

NARNI La prossima edizione della Corsa all’Anello di Narni si disputerà nel nuovo campo, quello dell’antistadio, lasciando per sempre il “Gubbiotti” alla Narnese. Sembra essere questa la certezza assoluta della Giunta che vuole mettere fine al condominio con la Narnese calcio, che aveva fatto nascere incomprensioni più o meno grandi tra le due situazioni. Avviati gli atti amministrativi, trovati i circa duecentomila euro, i tecnici del comune si sono messi lancia in resta a progettare nuove tribune in quello che viene chiamato impropriamente antistadio ma che sarà “il campo de li giochi”. Silvia Bernardini è l’assessore proprio alla Corsa: “Ci stiamo spendendo in questa direzione e siamo sulla strada di dare una casa alla Corsa, in modo che sia quell’ente che la Narnese possano fare, nei rispettivi campi, investimenti anche duraturi e negli anni, cosa che al momento non è possibile”. Il cerchio si è chiuso quando l’ente corsa ha preteso di posizionare una pista in una terra speciale “decorticando” l’intero san Girolamo: la pista veniva richiesta per aumentare la sicurezza e le prestazioni. Poi c’era anche la “Corsa della Rivincita” ed il campo alla Narnese l’anno scorso è stato riconsegnato in autunno obbligando la squadra a giocare nell’odiatissimo stadio di Via Tuderte. La spesa per il ripristino, a carico del comune, è stata poi particolarmente onerosa al punto che è stato buttato il cuore al di là dell’ostacolo ed il Comune ha deciso per il nuovo campo. D’altra parte le tribune del campo, costruito con l’impulso di Giulio Cesare Proietti sindaco, negli Anni Ottanta, hanno una capienza di ben tremila posti, sufficienti a contenere gli eventuali spettatori. Per ospitare i costumanti invece sarà necessario mettere in piedi una tribuna sul lato nord del campo, tribuna stabile. La stessa corsa della Rivincita potrà essere programmata anche in un altro periodo, per esempio alla fine di settembre, in modo da lasciare un lasso di tempo più grande rispetto alla corsa di maggio. Insomma, come è accaduto a Foligno ed in altre grandi città sedi di giostre, la divisione tra i cavalli, che sono i principali interpreti della corsa ed i giocatori di calcio sarà definitiva. Merito dell’assessore Bernardini aver smussato le contrarietà dell’ente corsa, che erano durante un trentennio.

Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52



