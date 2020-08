Cento artisti da tutto il mondo e trenta eventi: "Luci della Ribalta" saluta Narni con questa edizione speciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conclude la decima edizione dell’International Festival Luci della Ribalta che ha animato le serate di Narni e Terni. Il Festival si è chiuso sulle note del Maestro Morricone con il Gran Galà del 26 agosto e con una festa musicale il 27 agosto. Il festival nasce e continua ad andare avanti grazie collaborazione tra l’Associazione Mozart Italia sede di Terni, il Comune di Narni e con il fondamentale contributo della Fondazione Carit.Come da programma sono stati effettuati più di 30 eventi di notevole livello artistico ad ingresso gratuito, in 9 diverse location tra i comuni di Narni e Terni, ed oltre 100 artisti. Nonostante il poco tempo a disposizione per organizzare l’evento dopo il lockdown, il Festival ha avuto comunque un forte impatto e una qualità altissima. Anais Lee, direttore artistico ha infatti dichiarato nella serata del 26 agosto “A giugno ho dovuto tirare fuori quel pizzico di follia e incoscienza necessarie per realizzare il Festival in un momento come questo. A pensarci adesso ammetto che è stata una lotta contro il tempo. Sono stata al telefono per 10 ore al giorno per settimane, non so ancora dove ho trovato la forza per riuscire a farlo”. I nomi nel cartellone sono stati eccezionali: si sono esibite tutte prime parti delle più importanti orchestre europee e musicisti di grande spessore. La realizzazione della decima edizione di “Luci della Ribalta” è un esempio straordinario di sinergia tra la città, amministrazioni e un progetto artistico.. Per molti degli artisti che si sono esibiti, quella a Narni è stata la prima performance dopo il lockdown. La loro palpabile emozione nel ritornare sul palco è stata trasmessa nelle interpretazioni musicali accurate e piene di pathos.«I concerti sono stati tutti sold out e sono state attivate delle liste d’attesa molto lunghe. È stata una piacevole conferma per l’associazione notare che ad assistere agli spettacoli c’erano cittadini di Narni, abitanti delle zone limitrofe e turisti che tornano nella cittadina appositamente per il Festival», sostiene Anais Lee, direttrice artistica del festival.Questa che sarebbe dovuta essere un’edizione speciale in forma ridotta a causa del Covid è diventata invece una celebrazione della musica e delle arti, con una programmazione da far invidia a molte istituzioni concertistiche europee. A partire dalla serata inaugurale il 14 agosto con Natalino Ricciardo, il Gran Galà del 19 con Carlo Parazzoli, Francesco Bossone, Aron Chiesa, David Eggert Samuele Sciancalepore, Salvatore Vella, Patrik Judt e Geneviève Strosser, il 24 con il talentuosissimo Quartetto Eoe il Gran Galà del 26 con Giuliano Sommerhalder, Isabel Charisius e Gabriele Geminiani. Con i video di cucina e con la proiezione in piazza del film “A Taxi Driver” si conferma l’importante collaborazione dell’Istituto Coreano di Cultura in Italia. Ci sono state invece delle novità riguardo le location, come il concerto a Palazzo Pressio Colonnese grazie alla proprietaria Emilia Riffelli Bartolucci, il memorabile concerto al tramonto alla Rocca Albornoz di Narni. La nuova collaborazione con l’Associazione Culturale ArteM ha dato portato all’allestimento di una mostra all’Auditorium di San Domenico.«Siamo riusciti anche quest’anno a portare avanti il nostro prodotto e progetto culturale. Il format ideato 10 anni fa con mio marito Renato Chiesa è stato sempre rinnovato, ma non ha mai perso quella genuinità che lo contraddistingue», ha concluso Lee.