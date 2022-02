NARNI Federico Montesi rieletto presidente dell'Associazione Corsa all'Anello. Un risultato senza sorprese, Montesi era l'unico candidato alla carica, che lo vede riconfermato per il secondo mandato consecutivo. Con 35 voti a favore, 11 schede nulle e 10 bianche, Montesi si appresta a riorganizzare la Corsa all'Anello in versione, si spera, pre-pandemia. «Chiedo a tutti- ha detto Montesi subito dopo l'elezione - il massimo della coesione. Siamo di fronte a una nuova sfida, quella di riportare la manifestazione alla dimensione in presenza, solo tutti insieme riusciremo a portare a casa il risultato». Nei prossimi giorni sarà nominato anche il consiglio direttivo. Cinque elementi saranno scelti direttamente dal presidente, mentre tre saranno nominati dal Consiglio Comunale. A questo proposito, alla luce del numero esiguo di candidature pervenute, il termine per le proposte scadeva ieri sera alle 23.59, saranno riaperti i termini per la presentazione dei nomi.