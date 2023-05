Narni, per far conoscere e apprezzare il territorio ai più piccoli continua il progetto di trekking urbano

NARNI Con l’estate alle porte torna il desiderio di passeggiare e riscoprire le bellezze della provincia e dei dintorni della città, oltre che la voglia di farle conoscere al pubblico, specialmente ai giovani. Ma è in particolare ai giovanissimi che si rivolge l'iniziativa di trekking urbano che ha luogo a Narni, organizzata da Comune, associazione Sator e la guida Pierluca Neri; i bambini coinvolti, infatti, frequentano le classi quarte elementari delle scuole di Narni Scalo e della scuola del centro. I primi hanno partecipato alle passeggiate il 23 e il 26 maggio, apprezzando le bellezze del percorso alla scoperta delle acque attorno al paese, mantre gli altri, giovedì 1 giugno, incontreranno per le vie del borgo di Narni alcune delle figure femminili che hanno fatto la storia, in un viaggio iconografico istruttivo che coinvolge anche le bellezze naturali e i monumenti. Lo scopo del progetto è realizzare con l'aiuto di fotografi e guida una mappa turistica rivolta ai più piccoli, "da bambino a bambino". La promozione del territorio passa anche attraverso le nuove generazioni e modi alternativi di comunicazione. Dichiara l’assessore a turismo e cultura Giovanni Rubini: «Un’iniziativa pensata e volta a coniugare la scoperta del nostro territorio con la nostra storia, che poi i ragazzi racconteranno attraverso le loro idee con un linguaggio nuovo, semplice e diretto ai loro coetanei. Si cerca così di affrontare il tema del turismo e della cultura anche attraverso la collaborazione delle scuole e dei nostri cittadini più giovani, rendendoli consapevoli».