Esposione di contagi a Narni. Ieri è scoppiato un focolaio in ospedale con cinque positivi tra il personale infermieristico e cinque contagiati tra i malati ricoverati al reparto di Medicina. Oggi il sindaco Francesco De Rebotti comunica che ci sono altri otto positivi in più. È arrivata comunicazione dalla Usl che sono risultati positivi al Covid-19 sette cittadini narnesi che ho sentito adesso e sono in buone condizioni, ed un soggetto di fuori regione domiciliato momentaneamente a Narni - scrive il sindaco - Sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questo casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per individuare eventuali contatti. Una parte importante di questi ultimi casi sono riconducibili all'indagine epidemiologica della Usl attuata dopo il caso di positività individuato nella scuola primaria di Narni centro.Un dato ancora parziale ed in aggiornamento sulla base delle comunicazioni ufficiali della Usl stessa.

Il bilancio dei posotivi a Narni è pesante: ««La situazione aggiornata al momento resta di 51 positività di cittadini narnesi, 1 positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune, 3 soggetti residenti fuori regione ma domiciliato a Narni. La situazione è sempre monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate e le indicazioni dell'ultimo Dpcm», scrive il sindaco che invita tutti i cittadini a scaricare l'app Immuni per facilitare il tracciamento dei contatti.

